Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor'un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu atarken Fenerbahçe'nin sayısını 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti.

Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, ilk yarının sonlarında hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü.

Maç boyunca iki takım da gol pozisyonlarına girdi. Fenerbahçe'nin bir topu direkten dönerken Eyüpspor'da Thiam kaleciyi geçtikten sonra dar açıdan kaleyi bulamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya, Eyüpspor ise 27'ye yükseltti.

EYÜPSPOR 1-1 FENERBAHÇE

GOL: 26' Ahmed Kutucu, 45+4' En Nesyri

KIRMIZI KART: 45+5' Arda Turan

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Caner, Vezo, Melih, Emre, Dorukhan, Halil, Ahmed, Thiam

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Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En Nesyri

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında En-Nesyri kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

25. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası çizgisi sağ çaprazında yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Berke kontrol etmeyi başardı.

26. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Caner Erkin'in soldan ceza yayı üzerine gönderdiği ortada Thiam, savunmanın arkasına sarkan Ahmed Kutucu'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

45+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kostic, Halil Akbunar'dan sıyrılıp ön direğe hareketlenen En-Nesyri'yi pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla topu uzak direkten filelere yolladı: 1-1

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

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64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşund,a kaleci Berke topu kornere çeldi.

88. dakikada Kostic’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu.

90+3. dakikada Emre Akbaba’nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat’tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

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90+4. dakikada pasında soldan ceza sahasına giren Kostic’in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi.