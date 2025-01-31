×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Eyüpspor 1-0 Sivasspor (Süper Lig maçı özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor - Sivasspor#Trendyol Süper Lig 22. Hafta#Eyüpspor Sivasspor Maçı Canlı
Eyüpspor 1-0 Sivasspor (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 22:03

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haberin Devamı

Eyüpspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin 10. dakikasında Sivasspor, Uros Radakovic'in gördüğü kırmızı kart sebebiyle 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Sivasspor'da Murat Paluli 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Eyüpspor, Mame Thiam'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde başka gol çıkmadı ve ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Eyüpspor, 39 puana yükseldi ve 4. sıradaki yeri değişmedi.

Sivasspor ise 23 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak, Sivasspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Thiam

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal, Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke, Manaj

Eyüpspor 1-0 Sivasspor (Süper Lig maçı özeti)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor - Sivasspor#Trendyol Süper Lig 22. Hafta#Eyüpspor Sivasspor Maçı Canlı

BAKMADAN GEÇME!