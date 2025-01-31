Eyüpspor 1-0 Sivasspor (Süper Lig maçı özeti)

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Eyüpspor, Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin 10. dakikasında Sivasspor, Uros Radakovic'in gördüğü kırmızı kart sebebiyle 10 kişi kaldı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Sivasspor'da Murat Paluli 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
Eyüpspor, Mame Thiam'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan bölümde başka gol çıkmadı ve ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Eyüpspor, 39 puana yükseldi ve 4. sıradaki yeri değişmedi.
Sivasspor ise 23 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak, Sivasspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Thiam
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal, Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke, Manaj