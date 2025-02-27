Eyüpspor 0-0 Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası maçı)

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Eyüpspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da kupaya veda etti.

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Çağrı Yıldırım

Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Dorukhan Toköz (Caner Erkin dk. 86), Halil Akbunar (Emre Mor dk. 65), Emre Akbaba (Tayfur Bingöl dk. 80), Yalçın Kayan, Stepanenko, Ampem, Umut Bozok (Mame Thiam dk. 65)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Ruben Vezo, Erdem Çalık, Melih Kabasakal, Hamza Akman, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Arda Turan

Başakşehir: Muhammed Şengezer (Deniz Dilmen dk. 46), Jerome Opoku, Leo Duarte, Ousseynou Ba (Hamza Güreler dk. 46), Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 62), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 80), Piatek, Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 62)

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Yedekler: Lucas Lima, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Matchoi Djalo, Philippe Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Umut Bozok, Stepanenko (Eyüpspor), Ousseynou Ba (Başakşehir)