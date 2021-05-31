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Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Kongre Üyesi Eyüp Yeşilyurt, aday olduğunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerde 12 Haziran'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde, Ali Koç yeniden aday olacağını duyururken başkanlık için bir aday daha çıktı.
Fenerbahçe Kongre Üyesi Eyüp Yeşilyurt, sosyal medyadan yayımladığı açıklamayla başkanlık seçimlerinde aday olduğunu belirtti.
Kamuoyuna Duyurulur #Fenerbahce pic.twitter.com/elVD4a7pE2— Eyüp Yeşilyurt (@eyupyesilyurtfb) May 31, 2021