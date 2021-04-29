Evrakları motosikletle yetiştirilen Ghezzal ligin kaderini çizdi! Beşiktaş ile kariyer zirvesi...

Spor Arena Detay - Beşiktaş formasıyla kariyer sezonlarından birini geçiren Cezayirli hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşısında da şovuna devam etti. 16. dakikada Kevin N'Koudou'ya harika bir asist yapan yıldız oyuncu, 75'te ise sol ayağıyla muhteşem bir gole imza attı. Süper Lig'deki asist sayısını 16'ya, gol rakamını da 5'e çıkaran Ghezzal, kariyer rekoruna ulaştı.



21 GOLE DİREKT KATKI

Siyah Beyazlı ekipte 21 gole direkt katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, buna en yakın performansı Lyon döneminde gerçekleştirmişti. Ghezzal, Lyon’da 2015-16 sezonunda 10 gol ve 10 asistle dikkat çeken bir performans sergilemişti.

GHEZZAL'IN EVRAKLARI MOTORLA YETİŞTİRİLDİ

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'a transfer hikayesi de bir hayli ilginç olmuştu. Sabaha karşı İstanbul’a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş’ın sezon başı transfer dönemindeki son transferiydi.

Beşiktaş’ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı. Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun evraklarını yetiştirebilmek için ise ilginç bir yönteme başvurmuş, FIFA TMS sisteminde Ghezzal transferini eşleştiren siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli oyuncunun evraklarını TFF'ye motosiklet aracılığıyla ulaştırmıştı.

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