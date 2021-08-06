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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Evin Demirhan'ın Tokyo 2020'de bronz madalya şansı kalmadı

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Evin Demirhan'ın Tokyo 2020'de bronz madalya şansı kalmadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde mindere çıkan milli güreşçi Evin Demirhan, son 16 turunda ABD'li rakibine mağlup oldu. Rakibi finale kalamayınca Evin'in repesaj şansı kalmadı ve olimpiyata veda etti.

Evin Demirhan, Makuhari Messe'deki kadınlar 50 kilo karşılaşmasında Sarah Ann Hildebrant ile karşı karşıya geldi.

Atak bir oyun sergilemeye çalışan milli sporcu rakibinin karşılık vermesiyle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Evin Demirhan, devrenin sonuna doğru sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından ikinci devre için mindere dönen milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz kaldı ve teknik üstünlükle mücadeleden mağlup ayrıldı.

Evin Demirhan, kendisini yenen ABD'li Sarah Ann Hildebrandt'ın yarı finalde elenmesiyle olimpiyat mücadelesini noktaladı.

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