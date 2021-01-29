Evil Geniuses, Valorant Kadrosunu Duyurdu

En çok CS:GO takımıyla bilinse de, diğer branşlarda da var olmaya özen gösteren ekibin, Valorant kadrosu şu şekilde:

Nolan “Temperature” Pepper

Aleksandar “aleksandar” Hinojosa

Ronan “Osias” Javelona

Claudia “Clawdia” Che

Christine “potter” Chi

İlk sınavını 100Thieves, FaZe ve Cloud9 gibi önemli isimlere karşı verecek yeni takımdan beklenti büyük. Temperature ve alexandar, büyük takımlara karşı oynamanın ne demek olduğunu biliyorlar. Osias’ın Mamba Mode Gaming’i tek başına sırtladığının yanına, GX3 ikilisi Clawdia ve potter da eklenince, beklenti oluşması gayet doğal aslında.

Her ne kadar ilk mücadelenin günahı olmasa da, ekibin bu maçları seyirci karşısında olmayabilir. Evil Geniuses’in duyurusuna göre, VCT’de yayın olmayacak. Turnuvanın ilk aşamasında gayet doğal olan bu durum, EG’nin yararına mı zararına mı olacak hep beraber göreceğiz. Ancak ekip bu ilk aşamayı geçerse, seyircisine karşı önemli bir ilk intiba için de gayret edecek.