MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriEvil Geniuses, Valorant Kadrosunu Duyurdu
GerieSpor Evil Geniuses, Valorant Kadrosunu Duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Evil Geniuses, Valorant Kadrosunu Duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evil Geniuses, Valorant Kadrosunu Duyurdu
Abone Olgoogle-news

Evil Geniuses, yakın zamanda VCT Open Qualifiers’da oynamak üzere, Valorant kadrosunu duyurdu.

En çok CS:GO takımıyla bilinse de, diğer branşlarda da var olmaya özen gösteren ekibin, Valorant kadrosu şu şekilde:

İlk sınavını 100Thieves, FaZe ve Cloud9 gibi önemli isimlere karşı verecek yeni takımdan beklenti büyük. Temperature ve alexandar, büyük takımlara karşı oynamanın ne demek olduğunu biliyorlar. Osias’ın Mamba Mode Gaming’i tek başına sırtladığının yanına, GX3 ikilisi Clawdia ve potter da eklenince, beklenti oluşması gayet doğal aslında.

Her ne kadar ilk mücadelenin günahı olmasa da, ekibin bu maçları seyirci karşısında olmayabilir. Evil Geniuses’in duyurusuna göre, VCT’de yayın olmayacak. Turnuvanın ilk aşamasında gayet doğal olan bu durum, EG’nin yararına mı zararına mı olacak hep beraber göreceğiz. Ancak ekip bu ilk aşamayı geçerse, seyircisine karşı önemli bir ilk intiba için de gayret edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle