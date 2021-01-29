Everton'da Carlo Ancelotti'den Cenk Tosun için transfer açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Cenk Tosun için Everton cephesinden resmi açıklama geldi.

Takımının Newcastle ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'un son durumu hakkında konuştu.

''ONUNLA KONUŞMADIM, TAKIMIN PARÇASI''

Ancelotti, ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullandı.

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