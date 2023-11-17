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Everton'a büyük şok! 10 puanı silindi

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#Everton#Everton Puan Silme#Everton Puan Silme Cezası
Evertona büyük şok 10 puanı silindi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 15:38

Premier Lig ekiplerinden Everton'a tam 10 puan silme cezası geldi.

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Everton, Premier League'in sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı. İngiliz ekibi, bu cezayla birlikte Premier League'de küme düşme hattına geriledi.

Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla bağımsız komisyona sevk edilen İngiliz kulübü, komisyonun kararı ile 10 puan silme cezası yedi.

Cezanın orantısız ve haksız şekilde alındığına vurgu yapan Everton Kulübü, yaptığı açıklamayla kararın kabul edilemez olduğunu ve gerekli itirazların başlatılacağını duyurdu. Ayrıa 

Liverpool ekibi, bu kararla birlikte 4 puanla 19. sıraya geriledi.

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#Everton#Everton Puan Silme#Everton Puan Silme Cezası

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