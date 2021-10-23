Everton Watford maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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2021 takvim senesinde sekiz iç saha maçı kaybeden Everton, lig tarihinde sadece bir sene içinde daha fazla yenilgi yaşadı.

Premier Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının dokuzunu kaybeden Watford, bu karşılaşmaların yedisinde rakip fileleri havalandıramadı. Bu sezon Premier Lig'de takımının çektiği şutların en büyük bölümünü kaydeden isim, Watford forması giyen Ismaila Sarr.

EVERTON WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Everton Watford maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.