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Everton - Nottingham Forest maçında korku dolu anlar! Yerde hareketsiz kalan Beto'nun durumu...

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Beto#Everton
Everton - Nottingham Forest maçında korku dolu anlar Yerde hareketsiz kalan Betonun durumu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 18:42

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan Everton - Nottingham Forest maçında yürekleri ağza getiren bir sakatlık pozisyonu yaşandı.

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Premier Lig'de Nottingham Forest'ı konuk eden Everton'da santrfor Beto, çıktığı hava topu mücadelesi sonrası yerde hareketsiz kaldı.

Maçın hakeminin davetiyle hemen oyun alanına giren sağlık görevlileri 26 yaşındaki futbolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Sedyeyle oyundan çıkarılan Beto, hastaneye götürüldü.

Portekizli futbolcunun sedyeyle sahadan çıkarılırken baş parmağını kaldırarak durumunun iyi olduğunu bildirmesi, izleyenlerin yüreğine su serpti.

"DURUMU İYİ, BENİMLE KONUŞTU"

Everton menajeri Sean Dyche, 2-0 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada; "İlk kontroller sonrası Beto'nun durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Bilinci açık, benimle konuştu. Kontroller devam edecek." sözlerini kullandı.

Everton - Nottingham Forest maçında korku dolu anlar Yerde hareketsiz kalan Betonun durumu...

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#Premier Lig#Beto#Everton

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