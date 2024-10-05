Everton - Newcastle United maçı saat kaçta, ne zaman? Everton - Newcastle United maçı canlı yayın kanal bilgisi

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Everton - Newcastle United maçı saat kaçta, ne zaman? Premier Lig'de bugün oynanacak karşılaşma öncesinde sporseverler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. En çok sorgulananlar arasında ise karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluş bilgisi ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Everton - Newcastle United maçı saat kaçta, ne zaman? Everton - Newcastle United maçı hangi kanalda? İşte araştırılan ayrıntılar...

EVERTON - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Everton - Newcastle maçı 5 Ekim Cumartesiyani bugün saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect'te naklen yayınlanacak.