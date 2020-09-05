MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEverton, Napoli'den Allan'ı transfer etti
GeriFutbol Everton, Napoli'den Allan'ı transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 05.09.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Everton, Napoli'den Allan'ı transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Everton, Napoli'den Allan'ı transfer etti
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

 

Everton, Napoliden Allanı transfer etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle