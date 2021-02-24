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GeriFutbol Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

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Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fransız sol beki Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Lille, Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinde forma giyen Digne, 2018 yılında 20,2 milyon avro bedelle Barcelona'dan Everton'a transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, İngiliz ekibinde toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Everton, Lucas Dignenin sözleşmesini 2025e kadar uzattı

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