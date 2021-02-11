Son Güncelleme:
Everton, 9 gollü çılgın maçta Tottenham'ı eledi
Everton, İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi 4-4 beraberlikle sonuçlanan maçta Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Kupanın 5. tur mücadelesinde Everton, müthiş heyecana sahne olan maçta Tottenham'ı konuk etti.
90 dakikalık normal süresi 4-4 berabere biten maçta Everton, 97'de Bernard'ın attığı golle Tottenham'ı 5-4 mağlup etti.
Bu sonuçla Everton, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle