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GeriFutbol Everton, 9 gollü çılgın maçta Tottenham'ı eledi
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

Everton, 9 gollü çılgın maçta Tottenham'ı eledi

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Everton, İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi 4-4 beraberlikle sonuçlanan maçta Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kupanın 5. tur mücadelesinde Everton, müthiş heyecana sahne olan maçta Tottenham'ı konuk etti.

90 dakikalık normal süresi 4-4 berabere biten maçta Everton, 97'de Bernard'ın attığı golle Tottenham'ı 5-4 mağlup etti.

Bu sonuçla Everton, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Everton, 9 gollü çılgın maçta Tottenhamı eledi

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