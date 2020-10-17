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Haber Giriş: 17.10.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Everton 2-2 Liverpool

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Everton 2-2 Liverpool
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Liverpool, iki kez öne geçtiği Merseyside derbisinde Everton ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi heyecanı yaşandı.

Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta Everton ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Detaylar birazdan...

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