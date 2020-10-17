Everton 2-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi heyecanı yaşandı.

Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta Everton ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Detaylar birazdan...