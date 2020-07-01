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Haber Giriş: 01.07.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Everton 2-1 Leicester City

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Everton 2-1 Leicester City
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Premier Lig'de 32. haftada Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Everton 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Leicester City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Everton ile Leicester City, Premier Lig'de 32. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 10. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton, 16. dakikada Sigurdsson'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 51. dakikada Iheanacho söyledi ve Everton, Leicester City'i 2-1 mağlup etti.

İLK 11'LER

Everton: Pickford, Holgate, Keane, Coleman, Digne, Andre Gomes, Sigurdsson, Iwobi, Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin

Leicester City: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes, Vardy

Everton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal Norwich maçı bu akşam 20:00'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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