"Everton, 1990'da Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi"

Premier Lig takımı Everton'ın, Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi Real Madrid'de oynadığı dönemde transfer etmek istediği açıklandı.

Everton İstatistikçisi Gavin Buckland, Maviler'in Hagi'nin transferini çok istediğini ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiğini şu sözlerle anlattı:

"Everton, Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi. Hagi, o dönemde Real Madrid'de forma giyiyordu ancak bonservisi çok yüksekti. Howard onunla görüşmek ve imza attırmak için Jim Greenwood ile İspanya'ya gitmişti. Düşünsenize; Gheorghe Hagi, Everton için top koşturuyor. Ancak Hagi'nin yüksek bonservisi, bu transfere engel oldu."





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!