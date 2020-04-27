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GeriFutbol "Everton, 1990'da Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi"
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Haber Giriş: 27.04.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

"Everton, 1990'da Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi"

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"Everton, 1990'da Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi"
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Premier Lig ekibi Everton'ın 1990 yılında Gheorghe Hagi'yi transfer etmek için İspanya'ya bir ekip gönderdiği ortaya çıktı. Everton İstatistikçisi Gavin Buckland, "Everton, Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi. Hagi, o dönemde Real Madrid'de forma giyiyordu ancak bonservisi çok yüksekti ve bu durum transfere engel oldu" dedi.

Premier Lig takımı Everton'ın, Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi Real Madrid'de oynadığı dönemde transfer etmek istediği açıklandı.

Everton İstatistikçisi Gavin Buckland, Maviler'in Hagi'nin transferini çok istediğini ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiğini şu sözlerle anlattı:

"Everton, Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi. Hagi, o dönemde Real Madrid'de forma giyiyordu ancak bonservisi çok yüksekti. Howard onunla görüşmek ve imza attırmak için Jim Greenwood ile İspanya'ya gitmişti. Düşünsenize; Gheorghe Hagi, Everton için top koşturuyor. Ancak Hagi'nin yüksek bonservisi, bu transfere engel oldu."

Everton, 1990da Gheorghe Hagiyi transfer etmek istedi

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