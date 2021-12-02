Everton 1 - 4 Liverpool (Maç özeti, Cenk Tosun ilk kez sahada)

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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Rakibi karşısında zorlanmayan Liverpool, sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

Liverpool'a derbi zaferini; 9. dakikada Jordan Henderson, 19 ve 64. dakikalarda Mohamed Salah ve 79. dakikada Diogo Jota'nın golleri getirdi. Everton'ın tek sayısı, 38. dakikada Demarai Gray'in ayağından geldi.

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 85. dakikada Demarai Gray'in yerine oyuna girdi ve bu sezon ilk kez süre aldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 31'e yükseltti. Everton ise 15 puanda kaldı.

İşte Premier Lig'de gecenin toplu sonuçları;

Southampton 2 - 2 Leicester City

West Ham United 1 - 1 Brighton

Wolverhampton 0 - 0 Burnley

Watford 1 - 2 Manchester City