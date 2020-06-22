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Haber Giriş: 22.06.2020 - 00:50,Son Güncelleme:

Everton 0-0 Liverpool

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Everton 0-0 Liverpool
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Premier Lig lideri Liverpool, Merseyside derbisindeEverton ile golsüz berabere kaldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde büyük bir farkla lider konumda bulunan Jürgen Klopp'un ekibi böylece bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaptı.

Premier Lig lideri Liverpool, 30.hafta maçında Merseyside derbisine çıktı. Goodison Park stadında oynanan maçta ezeli rakibi Everton ile golsüz berabere kalan Liverpool gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı. Pandemi nedeniyle ara verilen ligde büyük bir farkla lider konumda bulunan Jürgen Klopp'un ekibi böylece bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaptı

Liverpool 30 maç sonunda puanını 83 yaparken en yakın takipçisi Manchester City 29 maç sonunda 60 puana sahip

 

Everton 0-0 Liverpool

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