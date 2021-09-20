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Evdeki hesap çarşıya uymadı

#Galatasaray#Alanyaspor#Banu Yelkovan
Evdeki hesap çarşıya uymadı

Galatasaray’ın ikinci yarıda ya atacağı ya da yiyeceği belliydi.

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Banu YELKOVAN - Marcao hariç, Lazio maçında çıktığı ilk 11’le sahaya dizilmişti Galatasaray. Hafta içi Avrupa sınavında yine bu statta, uzun zaman sonra taraftarlarıyla buluştuğu o karşılaşmada izleyen herkesten olumlu puan alan genç Galatasaray, cezası devam eden Marcao’nun yerine zorunlu Luyindama değişikliğiyle sahadaydı. Herkes Terim’in özellikle Lazio maçında fazla mesai yapan Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau hattında rotasyona gideceğini bekliyordu, öyle olmadı.

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Z KUŞAĞI BU KEZ ÇITAYI DÜŞÜRDÜ

Süper Lig’de 2-0 öne geçip 2-2’ye razı olduğu Kasımpaşa ve Trabzon maçlarından sonra, Lazio maçında iyi oynayan ekibi sahaya çıkarmasının kâğıt üzerinde taraftarı rahatlatan bir tarafı vardı. Terim, belki de maçın ilk anlarında skoru yakalayıp, gereken dinlendirmeyi, maçın ilerleyen dakikalarında yapmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Galatasaray’ın yeni sürüm, Z jenerasyon takımı, çıtayı çıkardıkları noktadan devam edemedi.

Galatasaray 0 - 1 Alanyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 0 - 1 Alanyaspor (Maç özeti)

İlk yarı biterken 41. dakikada Emre Akbaba’nın gördüğü sarı kart dışında maçta kayda değer neredeyse hiçbir an yoktu.

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iKiNCi YARIDA DAHA BASKILIYDI

İkinci yarıya beklenen rotasyonu yaparak başladı Terim. Feghouli, Mohamed ve Emre Kılınç ikinci yarının başında, Ömer Bayram ve Babel bitime 20 dakika kala girdiler oyuna. Bu değişikliklerle daha baskılı bir Galatasaray izledik ancak bu baskı bir kez daha pozisyona dönüşmedi. Maç bitimine doğru, daha da açık oynamaya başladı sarı kırmızılılar.

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Terim'den tepkilere yanıt! 'Hoş değil, ağlayanlar var'

Bu baskının sonucunda ya atacağı ya yiyeceği belliydi. İkincisi oldu. Maçın tek golü, 87. dakikada Candeias’ın ilk vuruşunu inanılmaz çıkaran Muslera’nın, dönen topu engelleyememesinden geldi.

BÜLENT KORKMAZ 2’DE 2 YAPTI

Alanyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Bülent Korkmaz geçen hafta çıktığı ilk maçta Giresunspor’u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Golün asistini de Galatasaray’dan aldığı Emre Akbaba yapmıştı. Korkmaz, maç sonrası defansif sıkıntıların altını çizerek bu yönde kendilerini geliştireceklerini vurgulamıştı.

İki haftada daha da çekidüzen verdiği Alanyaspor’la, efsanesi olduğu takımı, hem de deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Banu Yelkovan