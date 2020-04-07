"Evde sakın kilo almayın"

MHK, koronavirüs salgını nedeniyle Hakem Gelişim Programı’nda değişikliğe gitti ve ‘Videotest’ ile çalışmalara başlandı. Bununla birlikte eğitim ve fiziksel gelişim alanındaki çalışmalarına evlerinde devam eden hakemlere ikazlarda bulunuldu.

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada hakemler de futbolcular gibi hem eğitim hem de fiziksel çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. MHK salgın nedeniyle Hakem Gelişim Programları’nda değişikliğe giderken konuyla ilgili TFF’den şu açıklama yapıldı: Uzaktan eğitim ve e-öğrenme çalışmaları kapsamında, ‘Akademim’ adlı e-Öğrenme Platformu, MHK gereksinimlerine göre uyarlandı ve tüm Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemcilere gönderilen Videotest ile çalışmalara başlandı. Çalışmalar, ara devam ettiği sürece haftalık olarak sürecek.

Hakemlerin fiziksel durumlarını korumak, idmanları sürdürebilmelerini sağlamak ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatabilmek amacıyla hazırlanan özel idman ve beslenme programları tüm klasmanlardaki hakemlere gönderildi.

HAKEMLERE MOBiL TAKiP

Bu programlar hakemlerin evlerinde uygulayabilecekleri şekilde dizayn edilip videolarla da desteklendi. İdmanların takibi ise mobil bir program üzerinden yürütülüyor.” Bununla birlikte Merkez Hakem Kurulu, hakemlerden verilen programlara harfiyen uymalarını talep ederek, “Evde çalışmalarınıza dikkat edin, sakın kilo almayın” şeklinde uyarıda bulunulduğu öğrenildi.