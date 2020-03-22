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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

''Evde kalın" dedi, nargile kafeye gitti!

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''Evde kalın" dedi, nargile kafeye gitti!
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Bütün dünya Corona virüsüyle boğuşurken Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen ve sosyal medyadan 'Evde Kalın' mesajı veren Amine Harit'in nargile kafeye gittiği ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber | Alman Bild'in haberine göre 22 yaşındaki Faslı futbolcu, 19 Mart'ta Schalke'nin sosyal medya hesaplarından insanlara seslenip evde kalmaları gerektiğini söyledi ancak önceki akşam Essen'de bir nargile kafeye gitti.

Schalke sportif direktörü Jochen Schneider de haberi bu sözlerle doğruladı:

"Amine'nin bir arkadaşıyla o kafeye gittiği doğru. Bu büyük bir hata çünkü herkes gibi futbolcuların da evlerinde kalması gerek. Kendisine gereken uyarıları yaptık. Bunun bir hata olduğunu kabul etti ve özür diledi"

Evde kalın dedi, nargile kafeye gitti

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