''Evde kalın" dedi, nargile kafeye gitti!

Spor Arena Dış Haber | Alman Bild'in haberine göre 22 yaşındaki Faslı futbolcu, 19 Mart'ta Schalke'nin sosyal medya hesaplarından insanlara seslenip evde kalmaları gerektiğini söyledi ancak önceki akşam Essen'de bir nargile kafeye gitti.

Schalke sportif direktörü Jochen Schneider de haberi bu sözlerle doğruladı:

"Amine'nin bir arkadaşıyla o kafeye gittiği doğru. Bu büyük bir hata çünkü herkes gibi futbolcuların da evlerinde kalması gerek. Kendisine gereken uyarıları yaptık. Bunun bir hata olduğunu kabul etti ve özür diledi"