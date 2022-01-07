Evan Fournier'den kariyer rekoru! 41 sayı...

NBA'de heyecan, gece oynanan 4 maçla devam etti.
New York Knicks'in Boston Celtics'i 108-105 mağlup ettiği karşılaşmada Knicks'in yıldızı Evan Fournier 41 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı. Fransız oyuncu 8 ribaunt 2 asistle takımına katkı yaptı.
Boston Celtics'te Jayson Tatum'un 36 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
New York Knicks 108-105 Boston Celtics
New Orleans Pelicans 101-96 Golden State Warriors
Memphis Grizzlies 118-88 Detroit Pistons
Phoenix Suns 106-89 Los Angeles Clippers