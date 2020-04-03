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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Eusebio Di Francesco açıkladı: "Türkiye'den teklif aldım"

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Son Dakika | Eusebio Di Francesco açıkladı: "Türkiye'den teklif aldım"
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İtalya'da Roma, Lecce, Sassuolo ve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Eusebio Di Francesco, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber - İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco'dan Türkiye itirafı geldi.

Roma'yı 2017-2019 yılları arasında çalıştıran ve Cengiz Ünder'in hocalığını yapan Francesco, Türkiye'den teklif aldığını söyledi.

50 yaşındaki teknik adam, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. Premier Lig'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiyeden teklif aldım

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