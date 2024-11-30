Euroleauge'in yeni lider Paris Basketbol!

Haberin Devamı

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 12. hafta maçlarını perşembe ve cuma günleri oynadı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko evinde İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 91-85, Anadolu Efes ise deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 97-82 yenildi.

Fenerbahçe Beko, bu sezon 3. yenilgisini yaşadı. Deplasmanda hiçbir maçını kaybetmeyen ve bu sezon tüm yenilgilerini taraftarı karşısında yaşayan sarı-lacivertlilerin 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Son iki haftanın lideri Fenerbahçe Beko, bu hafta avantajını aynı galibiyete sahip Paris Basketbol'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler, haftayı 9 galibiyetle 2. sırada tamamladı.

- Anadolu Efes, deplasmanda kaybetti

Fransa temsilcisi LDLC ASVEL deplasmanına çıkan Anadolu Efes, ilk yarıyı önde kapattığı karşılaşmayı 97-82 kaybetti.

Haberin Devamı

Son iki haftadır galibiyet elde edemeyen lacivert-beyazlılar, bu sezon ligde 6. yenilgisini yaşayarak 12. haftayı 11. sırada tamamladı.

- Sezonun "sürpriz takımı" lider

Ligin sürpriz ekiplerinden Paris Basketbol ise kazanmaya devam ediyor. Bu hafta ligde İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk eden Paris Basketbol, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 81-78 kazanmayı başardı.

Üst üste 8 karşılaşmayı kazanmayı başaran Fransız temsilcisi, 9 galibiyete ulaşarak 12. hafta sonunda liderliği Fenerbahçe Beko'dan aldı.

- Panathinaikos evinde kaybetti

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, 12. haftada Fransa ekibi Monaco'yu konuk etti.

Panathinaikos AKTOR, rakibine 91-88 kaybederek organizasyonda 5. kez mağlup oldu. Yunan ekibi, ligde 7 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

- Milli oyuncuların performansı

Milli oyuncular Onuralp Bitim, ve Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman THY Avrupa Ligi'nde bu hafta takımlarıyla maça çıktı.

Bayern Münih kadrosunda yer alan Onuralp Bitim, takımının deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olduğu maçta 24 dakika süre alarak 13 sayı, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Panathinaikos AKTOR'un pivotu Ömer Faruk, 5 dakika süre aldığı maçta sayı katkısı veremezken, 1 ribauntla maçı tamamladı. Takım arkadaşı Cedi Osman ise 20 dakika süre aldığı müsabakada 3 sayı, 1 ribaunt, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Haberin Devamı

- MVP "El Clasico"dan çıktı

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'den Walter Tavares oldu. Organizasyonda bu hafta İspanyol ekipleri Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Basketbolun "El Clasico"sunda Real Madrid'in deplasmanda Barcelona'yı 97-90 yendiği karşılaşmada pivot Walter Tavares 24 sayı, 18 ribaunt 1 asist, 2 blok ve 1 top çalmalık performansla oynadı.

39 verimlilik puanına ulaşan Tavares, 12. haftanın MVP'si olmayı başardı.

- Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

Zalgiris-Baskonia: 70-83

ALBA Berlin-Maccabi Playtika: 85-103

Partizan-Olympiakos: 78-70

Haberin Devamı

Paris Basketbol-Virtus Segafredo Bologna: 81-78

Barcelona-Real Madrid: 90-97

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91

Kızılyıldız-Bayern Münih: 101-77

Panathinaikos AKTOR-Monaco: 88-91

LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82