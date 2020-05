Euroleague'in iptali sonrası Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her branşta önceliğimiz insan sağlığı diyoruz. Alınan karara da saygı duyuyoruz. EuroLeague yetkilileri zor bir karara imza attılar. Kolay bir karar değildi çünkü on bir farklı ülke var. Bu virüs ihmale gelmez, o yüzden de kararı alırken çok titizlikle davrandıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi görerek sağlığına yeniden kavuştuğunu hatırlatan Renda, "Ben de çok yakından bu hastalığı yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki, koronavirüsle ilgili çok titiz kararlar alınması lazım. Çok tehlikeli bir şey ve bunun affı yok." dedi.

Avrupa Ligi yetkililerinin oyuncu sağlığını düşünerek bu şekilde bir karar aldığını düşündüğünü ifade eden Renda, "Oynansaydı bir ülkede oynanacaktı ve bütün takımlar buraya toplanacaktı. Bunun da getireceği bir sürü zorluklar vardı. Bence EuroLeague yetkilileri sporcu sağlığını düşünerek bu karara vardılar. Bütün takımlarda yabancı oyuncular mevcut. Bunlar bu zor dönemi ailelerinin yanında geçirmek istediler doğal olarak ve hepsi ülkelerine gitti. Öncelikle bu oyuncuların buralara getirilmesi lazımdı. Oyuncuların maçlara mental olarak ve fiziksel olarak hazırlanması uzun bir süreçti. Onun dışında seyahat ve konaklama ayrı bir dertti. Bunları bir araya topladığınız zaman bu işin çok kolay olmadığı gözüküyordu." değerlendirmesinde bulundu.



- "Sezon sonunu çok iyi getireceğimize inanıyordum"



Fenerbahçe Beko'nun şubat ayından itibaren yükselişe geçtiğini kaydeden Cenk Renda, şunları aktardı:

"Fenerbahçe Beko olarak şubat ayında Türkiye Kupası'nı kazanarak bir ivme yakalamıştık. EuroLeague'de de çıkan bir form grafiğimiz vardı, orada da bir ivme yakalamıştık. Sonuç olarak mart ayına gelindiğinde kalan maçları kazansaydık biz 5. veya 6. sıralara çıkabilecek konumdaydık. Takdir edeceksiniz ki, Fenerbahçe Beko geçmiş yıllarda mayıs aylarında EuroLeague'de neler yaptığını herkes biliyor. Son 6 sezonu Final-Four'da geçiren, bir Avrupa Şampiyonluğu, iki final yaşayan bir takımız. Sonuç olarak ben Fenerbahçe Beko olarak bu sezon da sezon sonunu çok iyi getireceğimize inanıyordum ama her branşta önceliğimiz insan sağlığı olduğu için karara saygı duyuyoruz ama bu gerçekleri de belirtmek lazım."

Çıkacak her karara hazırlıklı olduklarını ve bunun için idmanlara başladıklarını da belirten sarı-lacivertli yönetici, sezon devam etseydi oyuncuların eski formlarını yakalamasının kolay olmayacağını vurgulayarak, "Oyuncuların sağlıkları çok önemli. Her sonuca göre kendimizi hazır tutuyorduk. Biz idmanlara başlamıştık. İstanbul'da olmayan oyuncularımız da kendi ülkelerinde kondisyoner ve antrenörlerimizin onlara vermiş olduğu program dahilinde çalışıyorlardı. Oyuncunun sakatlanma riski de var, yaklaşık 60 gündür hepsi uzaklar. Kolay olmazdı. 3-4 haftalık çalışma düzeniyle eski ritmi yakalamak o kadar kolay değildi." şeklinde konuştu.



- "Sezon devam etseydi her şey değişik olurdu"



Lig ve Avrupa'da basketbol organizasyonlarının iptalinin Fenerbahçe Beko için iyi olacağı şeklinde kamuoyunda bir görüş olabileceğini fakat buna katılmadığını aktaran Renda, "Kamuoyunda biz kötü sezon geçirirken 'Fenerbahçe için iyi oldu' gibi bize karşı olan kalemler yazmaya başlayacaktır. Fenerbahçe Beko'nun yükselen bir grafiği vardı, bence çok daha iyi sonuçlar alacaktık. Biz oraların takımıyız. Oyuncularımız Avrupa'nın en iyi oyuncuları, oraları çok iyi bilen bir antrenörümüz var. Sezon devam etseydi her şey değişik olurdu ama yine de karara saygı duyuyorum. EuroLeague yetkililerinin çok zor karar verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda birçok kupayı hedeflediklerini söyleyen Renda, "2019-2020 sezonunda bizimle hep beraber olan Sayın Başkanımız Ali Koç'a, her an yanımızda olan, iyi anımızda, kötü anımızda pandemi döneminde bizimle beraber bu yolu izleyen Sayın Semih Özsoy'a ve bütün yönetim kuruluna, taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonu yeni birçok kupalarla taçlandıracağımızı umuyorum." diye konuştu.