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EuroLeague'i sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor!

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#Basketbol#Euroleague#Shane Larkin
EuroLeaguei sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:14

Yaklaşık 8 yıldır Anadolu Efes forması giyen ve bu süreçte kazanılan 2 EuroLeague şampiyonluğunun başmimarı olan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko ile imza aşamasına geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’ten ayrılması beklenen Shane Larkin için temaslarını hızlandırdı.

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Beinsports'un aktardığı Sotiris Vetakis’in haberine göre; sarı-lacivertliler, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan yıldız guard ile görüşmelere başladı.

EuroLeaguei sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor

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İki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği, Kızılyıldız’ın da ilgilendiği Larkin’in Sırbistan seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi.

EuroLeaguei sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor

ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN HAKLARI ANADOLU EFES'E 

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Haberde, olası anlaşmanın parçası olarak Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Anadolu Efes’e devretmesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Yurtseven’in takımdan ayrılarak serbest kalması bekleniyor.

EuroLeaguei sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor

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#Basketbol#Euroleague#Shane Larkin

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