EuroLeague'i sallayacak takas iddiası: Shane Larkin ezeli rakibe gidiyor!

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’ten ayrılması beklenen Shane Larkin için temaslarını hızlandırdı.
Beinsports'un aktardığı Sotiris Vetakis’in haberine göre; sarı-lacivertliler, Türk pasaportu bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde sayılmayan yıldız guard ile görüşmelere başladı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği, Kızılyıldız’ın da ilgilendiği Larkin’in Sırbistan seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi.
ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN HAKLARI ANADOLU EFES'E
Haberde, olası anlaşmanın parçası olarak Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Anadolu Efes’e devretmesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.
Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Yurtseven’in takımdan ayrılarak serbest kalması bekleniyor.