Euroleague'den Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely'ye para cezası
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-offunda CSKA Moskova'ya 3-0 kaybetmiş ve Avrupa'da sezonu noktalamıştı. SArı-lacivertli takımda, CSKA Moskova serisinin 3. maçında 5 faulle oyun dışı kalan ve hakemlere itiraz ettiği için soyunma odasına gönderilen Jan Vesely'ye para cezası verildi.
Eurolague'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'yı konuk ettiği maçta hakemlere yönelik 'saygısız eylemleri' sebebiyle Jan Vesely'ye 4 bin 500 Euro para cezası verildiği ifade edildi.
Vesely, CSKA Moskova'ya 85-68 yenilerek elendikleri karşılaşmanın 3. çeyreğinde 5 faulle oyun dışı kalmasının ardından hakemlere itirazını sürdürmüş ve soyunma odasına gönderilmişti.
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