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Euroleague'den Ergin Ataman'a ceza! Barcelona maçındaki hareketin ardından...

#Euroleague#Barcelona Efes#Ergin Ataman
Euroleagueden Ergin Atamana ceza Barcelona maçındaki hareketin ardından...

Eurolague yönetimi Ergin Ataman'ı FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin euro para cezasına çarptırdı.

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Eurolague yönetimi Ergin Ataman'a FC Barcelona maçındaki tepkisi sebebiyle 15 bin euro para cezası verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelirken Ergin Ataman oyundan atıldı. Üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ergin Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche oturdu. Hakemlerin oyundan çıkması için ısrarlı tavırları sonrası saha dışına doğru yönelen Ergin Ataman'a Barcelona taraftarı tepki gösterdi.

Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp "Kupayı ben kazandım" diyerek karşılık verdi ve soyunma odasına yöneldi. Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-77 kaybetti.

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#Euroleague#Barcelona Efes#Ergin Ataman

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