Euroleague'deki Türk Derbisi'nde iddaa'nın favorisi hangi takım? %45'lik kesime göre...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE BEKO

- Zeljko Obradovic sonrası büyük soru işaretleriyle göreve gelen Igor Kokoskov, Marko Guduric'in takıma katılmasından sonra Fenerbahçe Beko'ya Euroleague'de 10 maç üst üste kazandırıp taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

- Sarı lacivertli ekip bu galibiyet serisinde CSKA Moskova ve Zenit gibi önemli ekipleri de geçti ve Türk Derbisi öncesi "formunun zirvesinde" desek hata olmaz.

- Takımda sakatlık sorunu yaşayan bir oyuncu bulunmuyor. Guduric sonrası sazı eline alan Nando De Colo önderliğinde, pota altında Jan Vesey'nin "karartmasıyla" 25 maç sonunda 15 galibiyetle puan tablosunda 9. sıraya kadar geldiler.

- Sezonun ilk maçında, Sinan Erdem'de 80-71 kazanırken De Colo'nun 20 sayısına, Lorenzo Brown da 17 sayıyla eşlik etmişti. Vesely ise 13 sayı 10 ribauntle "double-double" yapmıştı.

ANADOLU EFES

- 23 maç sonunda yarıda kalan geçtiğimiz sezon koşar adım şampiyonluğa koşan Anadolu Efes, bu sezon ise 24 maç sonunda 10 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

- Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisi yanında onlar da son 7 maça 6 galibiyet sığdırıp toplamda 14 galibiyetle (1 maçı eksik) puan tablosunun 10. sırasında kendilerine yer buldular.

- Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıktıkları 21 maçın tamamını kazanıp (Fenerbahçe'yi de 85-72 geçmişlerdi) zirveye kurulmuş durumdalar.

- Zorlu Türk Derbisi öncesi Başantrenör Ergin Ataman; "Rakibimiz son iki ayda Euroleague’in en formda ve iyi basketbol oynayan takımı. Hücumda akıllı ve kontrollü bir şekilde kendi oyun felsefemizi uygulayarak, savunmada pota altı ve ribauntlarda dinamik olup maçı kazanmaya çalışacağız..." dedi.

- Sezonun ilk maçında Shane Larkin sakatlığı nedeniyle oynamamış, 24 sayı atan Krunoslav Simon tek başına son dakikalara kadar takımını maçın içinde tutmuştu.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko iç sahada 83.15 sayı ortalamasıyla oynarken, Anadolu Efes deplasmanlarda ortalama 83.36 sayı ortalaması tutturmayı başardı.

- Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarında ortalama 158.23 sayı çıkarken, Anadolu Efes'in deplasman maçlarında çıkan ortalama sayı 163.81 olarak not edildi.

- İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın sadece 1'ini Fenerbahçe Beko kazanırken, sarı-lacivertli ekip söz konusu Euroleague maçlarına gelince aralarındaki son 15 maçtan 11 galibiyet çıkartmasını bildi.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Anadolu Efes kazanır" oldu!

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