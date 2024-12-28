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Euroleague'de Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı! Ergin Ataman...

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#ANADOLU EFES
Euroleaguede Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı Ergin Ataman...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 11:10

THY Euroleague'de 18. hafta geride kalırken, Türk takımları haftayı mağlubiyetle kapattı. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise konuk olduğu Bayern Münih'i 80-69 mağlup etmeyi başardı.

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THY Euroleague'de 18. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı müsabakalarda sahadan mağlubiyet ayrıldı. A. Efes, Monaco'ya deplasmanda 94-75 yenilirken, Fenerbahçe de Partizan'a 90-81'lik skorla kaybetti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, konuk olduğu Bayern Münih'i 80-69 mağlup etmeyi başardı.

Monaco liderliğe yükseldi

Ligde 12. galibiyetini Efes karşısında alan Fransa temsilcisi AS Monaco, liderliğe yükseldi. Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos ikinci sırada, bir maçı eksik Paris Basketball ise 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, üst üste aldığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerilerken, A. Efes de sarı-lacivertlileri bir basamak gerisinde takip ediyor. Ligin son sırasında 3 galibiyetle ALBA Berlin yer alıyor.

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Euroleague'de 18. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 69 - Real Madrid: 80
AS Monaco: 94 - A. Efes: 75
Maccabi Tel Aviv: 95 - Zalgiris Kaunas: 78
Olimpia Milano: 83 - Olympiakos: 84
Barcelona: 74 - Kızılyıldız: 78
Baskonia: 94 - Paris Basketball: 81
Bayern Münih: 69 - Panathinaikos: 80
Partizan: 90 - Fenerbahçe Beko: 81
Bologna: 83 - Asvel: 69

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#EUROLEAGUE#FENERBAHÇE BEKO#ANADOLU EFES

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