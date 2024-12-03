EuroLeague'de Türk gecesi! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçlarından tüm detaylar ve Şampiyon Oranlar burada...

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Basketbolda EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

HEDEF YENİDEN RİTİM

EuroLeague'in 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İÇERİDEKİ SON 2 MAÇLARINI KAYBETTİLER

Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı.

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EKSİK İSİMLER

Fenerbahçe'de Devon Hall, Dyshawn Pierre ve Scottie Wilbekin bu maçta olmayacak.

Baskonia'da ise Timothe Luwawu-Cabarrot bu zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Baskonia, Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 4 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, EuroLeague’de bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazandı.

Baskonia, son 6 resmi maçının 5’ini kaybetti.

ŞAMPİYON ORANLAR

Mücadeleyi canlı yayınla basketseverlerle buluşturan Misli, Şampiyon Oranlar da sunuyor. Bu maçta ev sahibi Baskonia'nın galibiyetine 2.27 oran verilirken konuk takım Fenerbahçe Beko'nun kazanırı 1.48 oranla gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü Baskonia’nın, %27’si ise Fenerbahçe’nin galip gelmesini bekliyor.

EFES'İN KONUĞU BAYERN MUNIH

EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EFES EVİNDE FORMSUZ

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.

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Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.

BAYERN 5. SIRADA

Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

DURUMU BELİRSİZ İSİMLER

Anadolu Efes'te Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun oynayıp oynamayacağı da maç saatinde belli olacak.

Bayern Münih'te de Vladimir Lucic'in durumu belirsiz. Yıldız basketbolcu için son kararı hocası verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, EuroLeague’de evinde oynadığı son 3 maçı kaybetti.

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Bayern Münih’in son 3 EuroLeague maçında ortalama 185,6 sayı atıldı.

Anadolu Efes, Bayern Münih’e karşı evinde oynadığı 7 maçın 5’ini kazandı.



ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu maçta Şampiyon Oranlar veren ve karşılaşmayı canlı yayınlayacak olan Misli'de temsilcimiz Anadolu Efes'in galibiyetine 1.50 oran verilirken konuk takım Bayern Münih'in kazanırına 2.40 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i Anadolu Efes’in, %46’sı ise Bayern Münih’in kazanacağını düşünüyor.