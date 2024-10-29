EuroLeague'de Türk gecesi! Anadolu Efes-Barcelona ve Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçlarının tüm detayları ve en yüksek iddaa oranları...

Haberin Devamı

EuroLeague yine Türk gecesine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 6. haftasında bu akşam İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Maccabi, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

Haberin Devamı

ANADOLU EFES'İN ZORLU SINAVI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

LİDER BARCELONA

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor.

AVRUPA'DA 842. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

EN YÜKSEK ORANLAR

Bü maçların en yüksek oranları yine Misli'de olacakken, basketbol severler canlı yayınla bu maçları Misli'de takip edebilecek.

Anadolu Efes kazanırın oranı 1.55 olarak gösterilirken, Barcelona kazanırın oranı 2.04 olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Beko'ya oran açılmazken rakibi Maccabi Playtika'nın galibiyetine 4.66 oran veriliyor.

Haberin Devamı