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Euroleague'de Türk derbisi heyecanı: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

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#Euroleague#Anadolu Efes#Fenerbahçe
Euroleaguede Türk derbisi heyecanı: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

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EuroLeague’in 19. haftasında F.Bahçe Beko ile Anadolu Efes bugün Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayımlanacak.

Ligde bir maçı eksik sarı lacivertliler 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko’nun ardından 7. sırada. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaşırken Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes 83-82 kazandı, Süper Lig (86-72) ve EuroLeague’de gülen F.Bahçe (83-78) oldu.

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#Euroleague#Anadolu Efes#Fenerbahçe

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