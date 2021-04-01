Euroleague'de Türk damgası! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko...

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 32. hafta maçları oynanıyor. Ligin en formda ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya’da Real Madrid karşısında farklı galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Bu ekiplerden, şampiyonluğun en büyük adayı olduğu geçen sezonun pandemi nedeniyle tamamlanamamasından sonra Anadolu Efes, yarım kalan işini bitirmek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, Madrid’deki galibiyetin ardından üst üste ikinci kez çeyrek finale kalmayı başardı.

Beş takım garantiledi

F.Bahçe Beko da üst üste altıncı kez play-off’a kalarak önemli bir başarı hikayesi yazdı. Zeljko Obradovic yönetiminde üst üste beş kez dörtlü finale kalan sarı lacivertliler, takımı bu sezon emanet ettikleri Igor Kokoskov’la sezona iyi başlayamasa da, son 17 maçının 15’ini kazanarak son sekize kalmasını bildi. Böylece THY EuroLeague’de iki takımla bitime iki hafta kala play-off’u garantileyen tek ülke Türkiye oldu. Barcelona, CSKA ve Armani Milano, play-off’a kalan diğer ekipler oldu. Kalan üç bilet içinse 5 takım mücadele edecek.

Beraber üçüncü play-off

2001 yılında tek isim altında oynanmaya başlanan EuroLeague’de Türkiye, beşinci kez en az iki takımla play-off’a kalmayı başardı. Tük takımlarından Ülker ve Anadolu Efes, 2004-2005’te play-off’a kadar geldi. 2016-2017 sezonunda ise Darüşşafaka, Fenerbahçe ile Anadolu Efes aynı anda çeyrek finale kaldı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 2014-2015 ve 2018-2019’dan sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak play-off’a birlikte kaldı. Kalan 2 haftada normal sezonu ilk 4’te bitirerek saha avantajını almak isteyen iki ekibin, play-off’ta birbirlerine rakip olma ihtimali de bulunuyor.