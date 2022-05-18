Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Euroleague'de sezonun MVP'si Nikola Mirotic! Larkin ve Micic...

#Euroleague#MVP#Mirotic
Euroleaguede sezonun MVPsi Nikola Mirotic Larkin ve Micic...

Euroleague'de geride kalan sezonun en değerli oyuncusu Barcelona'dan Nikola Mirotic seçildi.

Haberin Devamı

Euroleague'de Final Four öncesi normal sezonun ödülleri açıklandı.

Geride kalan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Mirotic oldu.

Barcelonalı yıldız, 65-45-85 şut yüzdelerini geride bırakan EuroLeague tarihindeki ikinci oyuncu oldu. İki sayılık atışlarda %65.6, üç sayılık atışlarda %45.5 ve serbest atışlarda %87.5 isabet oranları yakaladı.

En iyi başantrenör Olympiakos'tan Georgios Bartzokas seçilirken en iyi 5 de açıklandı.

İşte ödüller;

En iyi başantrenör: Georgios Bartzokas(Olympiakos)
En değerli oyuncu: Nikola Mirotic(Barcelona)
En skorer oyuncu: Vasilije Micic(Anadolu Efes)
En iyi savunmacı: Kyle Hines(Armani Axchange Milan)
Yükselen yıldız: Rokas Jokubaitis(Barcelona)
En iyi 5: James(Monaco), Shane Larkin(Anadolu Efes), Nikola Mirotic(Barcelona), Sascha Vezenkov(Olympiakos), Walter Tavares(Real Madrid)

Gözden Kaçmasın

Anadolu Efes, EuroLeague’de final için sahaya çıkıyorAnadolu Efes, EuroLeague’de final için sahaya çıkıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#MVP#Mirotic

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard