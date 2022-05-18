Euroleague'de sezonun MVP'si Nikola Mirotic! Larkin ve Micic...

Euroleague'de Final Four öncesi normal sezonun ödülleri açıklandı.
Geride kalan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Mirotic oldu.
Barcelonalı yıldız, 65-45-85 şut yüzdelerini geride bırakan EuroLeague tarihindeki ikinci oyuncu oldu. İki sayılık atışlarda %65.6, üç sayılık atışlarda %45.5 ve serbest atışlarda %87.5 isabet oranları yakaladı.
En iyi başantrenör Olympiakos'tan Georgios Bartzokas seçilirken en iyi 5 de açıklandı.
İşte ödüller;
En iyi başantrenör: Georgios Bartzokas(Olympiakos)
En değerli oyuncu: Nikola Mirotic(Barcelona)
En skorer oyuncu: Vasilije Micic(Anadolu Efes)
En iyi savunmacı: Kyle Hines(Armani Axchange Milan)
Yükselen yıldız: Rokas Jokubaitis(Barcelona)
En iyi 5: James(Monaco), Shane Larkin(Anadolu Efes), Nikola Mirotic(Barcelona), Sascha Vezenkov(Olympiakos), Walter Tavares(Real Madrid)