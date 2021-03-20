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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Euroleague'de haftanın MVP'si Olympiakos'tan Vezenkov

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Euroleague'de haftanın MVP'si Olympiakos'tan Vezenkov

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmasını 41 verimlilik puanıyla tamamlayan 25 yaşındaki Vezenkov, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vezenkov, takımının deplasmanda ALBA Berlin'i 84-80 yendiği maçta kariyer rekoru 31 sayının yanı sıra 2'si hücum olmak üzere 10 ribaunt, 3 top çalma ve 1 blok üretti.

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Haftanın en değerli ikinci oyuncusu ise 32 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Bekolu Jan Vesely oldu. Çek pivot, İstanbul temsilcisinin konuk ettiği Zalgiris'i 84-61 yendiği karşılaşmayı 21 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

 

Euroleaguede haftanın MVPsi Olympiakostan Vezenkov

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