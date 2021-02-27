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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Euroleague'de haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

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Euroleague'de haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic
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Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup ettiği maçtaki performansıyla Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmasını 44 verimlilik puanıyla tamamlayan Anadolu Efesli Micic, rakiplerini açık ara farkla geride bırakarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Kariyerinde beşinci kez bu ödüle layık görülen Vasilije Micic, karşılaşmada kariyer rekoruna ulaştığı 37 sayının yanı sıra 5 asist, 3 top çalmalık performans gösterdi. Vicic, maç boyunca rakipleri tarafından 8 kez de faule maruz kaldı.

Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes (Maçın özeti)
Fenerbahçe Beko 74-106 Anadolu Efes (Maçın özeti)

Micic'in ardından haftanın en iyi performansını ise Barcelonalı Brandon Davies ve Khimkili Jordan Mickey, 29'ar verimlilik puanıyla gösterdi.

 

Euroleaguede haftanın MVPsi Anadolu Efesten Micic

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