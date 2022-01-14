Euroleague'de geceye Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: 'Kupayı ben kazandım'

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THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelirken Ergin Ataman oyundan atıldı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche oturdu.

Hakemlerin oyundan çıkması için ısrarlı tavırları sonrası saha dışına doğru yönelen Ataman'a Barcelona taraftarı tepki gösterdi.

Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp 'Kupayı ben kazandım' diyerek karşılık verdi ve soyunma odasına yöneldi.

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.