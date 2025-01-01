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EuroLeague'de Fenerbahçe'nin konuğu Anadolu Efes

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#EUROLEAGUE#ANADOLU EFES#FENERBAHÇE BEKO
EuroLeaguede Fenerbahçenin konuğu Anadolu Efes
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:21

THY EuroLeague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.

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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

2 Ocak Perşembe

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.00 ASVEL - Olimpia Milano
22.00 ALBA Berlin - Monaco
22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes
22.15 Paris Basketball - Barcelona
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv
23.00 Real Madrid - Bayern Münih

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#EUROLEAGUE#ANADOLU EFES#FENERBAHÇE BEKO

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