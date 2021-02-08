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Basketbol
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Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Euroleague'de erteleme maçlarının yeni tarihleri açıklandı!

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Euroleague'de erteleme maçlarının yeni tarihleri açıklandı!
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 3 maçın oynanacağı tarihler belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Rusya ekibi Zenit, 6. haftanın erteleme müsabakasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 17 Şubat Çarşamba günü, 5. haftanın erteleme maçında ise İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile 22 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak. İki mücadele de TSİ 20.00'de başlayacak.

Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts arasındaki 24. haftanın erteleme maçı ise 23 Şubat Salı günü TSİ 21.00'de oynanacak.

 

Euroleaguede erteleme maçlarının yeni tarihleri açıklandı

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