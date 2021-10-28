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Euroleague'de Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris

#Euroleague#Anadolu Efes#Zalgiris
Euroleaguede Anadolu Efesin konuğu Zalgiris

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

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#Euroleague#Anadolu Efes#Zalgiris

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