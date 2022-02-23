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Euroleague'de 27. haftayı Anadolu Efes açıyor

#Euroleague#Basketbol#Anadolu Efes
Euroleaguede 27. haftayı Anadolu Efes açıyor

THY Euroleague’de 27. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

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THY Euroleague’de 27. hafta heyecanı yarın ve 25 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesine Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague’de 27. hafta programı şöyle:

Yarın
20.30 Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas -Real Madrid
21.00 Bayern Münih - CSKA Moskova
22.30 Baskonia - UNICS Kazan
22.45 Olympiakos - Olimpia Milano
23.00 Asvel - ALBA Berlin

25 Şubat Cuma
20.00 Zenit - Barcelona
22.00 Monaco - Fenerbahçe Beko
22.00 Panathinaikos - Kızılyıldız

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#Euroleague#Basketbol#Anadolu Efes

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