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Euroleague'de 2024-25 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Euroleaguede 2024-25 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 14:42

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 2024-25 sezonunun fikstürü açıklandı.

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Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı organizasyonda normal sezon, 3 Ekim'de başlayıp 11 Nisan 2025'te son bulacak.

Valencia'nın yerine 2023-24 Avrupa Kupası şampiyonu Paris Basket'in dahil olduğu ligde, geçen sezon başlayan play-in uygulaması devam edecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10'uncu sıradaki ekipler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmeyi kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak. Bu aşamada, normal sezonu üst sırada bitiren takım, eşleşmelerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

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Play-in turu, tek maç üzerinden 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Play-off aşaması ise 22 Nisan'da başlayacak. Turnuvanın Dörtlü Final aşaması ise 25 Mayıs 2025'te son bulacak.

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- Fenerbahçe Beko ilk hafta evinde, Anadolu Efes deplasmanda​​​​​​​

Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da konuk edecek. Anadolu Efes ise ligin ilk haftasında, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla 4 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

İki Türk takımı arasındaki ilk derbi 2. haftada 10 Ekim Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi ise 19. haftada 3 Ocak 2025'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, sezonun ilk haftasında, kupayı kazandığı Uber Arena'da Alba Berlin'e konuk olacak.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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