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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Wade Baldwin!

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Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Wade Baldwin!
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Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Baldwin, Münih ekibinin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 90-77 yendiği mücadelede 41 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

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Barcelona karşısında 29 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergileyen Baldwin, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

Euroleaguede 17. maç haftasının MVPsi Wade Baldwin

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