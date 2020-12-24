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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Euroleague'de 16. maç haftasının MVP'si Shane Larkin!

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Euroleague'de 16. maç haftasının MVP'si Shane Larkin!
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Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atamandan Shane Larkine övgü
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan Shane Larkin'e övgü

Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.

Euroleaguede 16. maç haftasının MVPsi Shane Larkin

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