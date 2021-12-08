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Euroleague'de 14. hafta heyecanı! Perdeyi Fenerbahçe Beko açıyor...

#Euroleague#Basketbol#Fenerbahçe Beko
Euroleaguede 14. hafta heyecanı Perdeyi Fenerbahçe Beko açıyor...

THY Euroleague'de 14. hafta Zenit ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

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THY Euroleague'in 14. haftasında heyecan yarın ve 10 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe Rusya'da Zenit ile karşılaşacak. Anadolu Efes de Alman ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

Hafta El Clasico ile sona erecek ve Barcelona, Real Madrid'i ağırlayacak.

Haftaya Barcelona averajla lider girerken onu aynı puandaki Real Madrid takip ediyor. Ligde Efes 6 galibiyetle 10. sırada, Fenerbahçe de 4 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyetli Zalgiris Kaunas yer alıyor.

Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Zenit Saint Petersburg - Fenerbahçe Beko
21.00 Kızılyıldız - Olympiakos
21.45 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.05 Maccabi Tel Aviv - UNICS Kazan
22.30 Baskonia - Asvel Lyon-Villeurbanne

10 Aralık Cuma
21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
22.00 AS Monaco - Olimpia Milano
22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
23.00 Barcelona - Real Madrid

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#Euroleague#Basketbol#Fenerbahçe Beko

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