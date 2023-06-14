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Euroleague, Türk Telekom'a sordu: Katılmak ister misiniz?

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#Euroleague#Türk Telekom#Gran Canaria
Euroleague, Türk Telekoma sordu: Katılmak ister misiniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 23:07

Eurocup şampiyonu Gran Canaria'nın Euroleague'e katılmayacağını açıklamasının ardından Euroleague yöneticilerinin Eurocup'ta final oynayan temsilcimiz Türk Telekom'a 'Euroleague'e katılmak ister misiniz?' şeklinde soru sorduğu belirtildi.

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Eurocup şampiyonu Gran Canaria'nın Euroleague'e katılmayacağını açıklamasının ardından Euroleague biletinin hangi takıma gideceği merak ediliyor. 'Basketfaul'un haberine göre Euroleague yetkilileri Türk Telekom yöneticilerini arayarak, Euroleague'e katılmayı isteyip istemediklerini sordu. 

Haberde Euroleague Yarışmalar Direktörü Diego Guillen'in Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş'la görüştüğü, yapılacak başvurunun Türk Telekom'un Euroleague'e mutlaka alınacağı anlamını taşımadığını ancak durumun değerlendirileceğini söylediği ifade edildi.

Türk Telekom 24 saat içinde başvuru konusunda vereceği kararı Euroleague'e iletecek.

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#Euroleague#Türk Telekom#Gran Canaria

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