Euroleague, Türk Telekom'a sordu: Katılmak ister misiniz?

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Eurocup şampiyonu Gran Canaria'nın Euroleague'e katılmayacağını açıklamasının ardından Euroleague biletinin hangi takıma gideceği merak ediliyor. 'Basketfaul'un haberine göre Euroleague yetkilileri Türk Telekom yöneticilerini arayarak, Euroleague'e katılmayı isteyip istemediklerini sordu.

Haberde Euroleague Yarışmalar Direktörü Diego Guillen'in Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş'la görüştüğü, yapılacak başvurunun Türk Telekom'un Euroleague'e mutlaka alınacağı anlamını taşımadığını ancak durumun değerlendirileceğini söylediği ifade edildi.



Türk Telekom 24 saat içinde başvuru konusunda vereceği kararı Euroleague'e iletecek.