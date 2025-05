EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yıldızları zaferi Spor Arena'ya anlattı: 1 yıl süren fedakarlık! Hayal gerçek oldu

Haberin Devamı

THY EuroLeague finalinde Monaco’yu yenen Fenerbahçe Beko tarihinde ikinci defa şampiyon oldu. Abu Dabi’de oynanan finalde temsilcimiz, Fransız ekibini 81-70 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONLARI SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Şampiyonluk sonrası düzenlen medya gününde Selen Cansu Aksoy'un sorularını yanıtlayan ve Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Tarık Biberovic, Nigel Hayes-Davis, Wade Baldwin IV, Nicolò Melli ve Marko Gudurić şampiyonluğun öyküsünü anlatırken, sezon içindeki kırılma anına da değindi. Sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderen oyuncular samimi açıklamalarda bulundu.

BU ŞAMPİYONLUK SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin milli basketbolcusu Tarık Biberovic, şampiyonlukla ilgili "Şimdi, inanılmaz mutluyuz hani gerçekten ama hâlâ farkında değiliz neyi kutluyoruz bile bilmiyorum ne konuştuğumu da bilmiyorum. Şimdi gerçekten yani böyle bir şey başarıyor olmanız rüyalarınıza, hedeflerinize ulaşmış oluyorsunuz. Bütün takım oyuncularıyla da gurur duyuyorum. Onların takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Finalin MVP'si seçilen Nigel ise, "Bu, her zaman yaptığın sıkı çalışmanın her zaman bir kelimeyle ifade edilemediği ama bu anlardan birinde olduğu anlamına geliyor. Ve bu sana çalışırsan sonunda karşılığını alacağını hatırlatıyor. Sadece çalışmaya devam et." dedi.

BALDWİN: '1 YIL SÜREN FEDAKARLIK'

Wade Baldwin, fedakarlığın önemine değinirken, "Her şey demek. Sadece bir yıl süren fedakârlık ve benim için, egonun bir kısmını, oyununun bir kısmını takım arkadaşların için daha büyük bir şey uğruna feda etmek… Bu, dünya demek." sözlerini kullandı.

GUDURIC: 'HAYAL GERÇEK OLDU'

Bir hayaline daha ulaştığını belirten Marko Guduric, "Hayalim gerçek oldu. Büyük bir rahatlama yaşıyorum. Tam anlamıyla hayatın bir döngüsü gibi: Fenerbahçe’ye gelmek, Final Four’a gitmek, finalde kaybetmek, sonra NBA’e gitmek, geri dönmek. Sonra bir yıl Play-Off’a kalamamak, sonra Play-Off ama Final Four yok, sonra Final Four ama yine kaybettik… ve şimdi kazanmak. İnanılmaz." dedi.

Haberin Devamı

MELLİ: 'GERÇEKTEN ÇOK AMA ÇOK MUTLUYUM'

Daha önce Fenerbahçe formasıyla finalde Real Madrid'e kaybeden Melli ise, "Bu şampiyonluğu kazanabilmemiz gerçekten inanılmaz. Kariyerimde eksik olan kupalardan biriydi. Nihayet kazanabildiğim için çok mutluyum, çok gururluyum, çok minnettarım. Bu takımın, bu organizasyonun parçası olduğum için, bu formayı giyerek bu kupayı kazanabildiğim için… çok sayıda insanı, çok sayıda taraftarı, çok sayıda kişiyi temsil ettiğim için… gerçekten çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

BU ZAFER YOLUNDAKİ EN KRİTİK AN NEYDİ?

Guduric: Çok fazla şey oldu. Çok fazla sakatlık, çok fazla yeni oyuncu… Gelenler, gidenler… Gerçekten tek bir an seçmek zor ama sanırım Kızıl Yıldız’a karşı Belgrad’daki maç ve Ocak ayında Atina’daki Olympiakos maçı diyebilirim. İkisini de kazandık. O an dedim ki: 'Sanırım ileri gitmek için, sonuna kadar gitmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz'

Haberin Devamı

Nigel: Muhtemelen Monaco’da kaybettiğimiz maç. Eminim söylemişimdir; Monaco’da deplasmanda kaybettik ve o maçtan çok şey öğrendik. Yaptığımız hataları düzelttik ve bu sayede gerçekten harika bir takıma dönüştük. Ve ironik bir şekilde, sonunda şampiyon olmak için yendiğimiz takım da Monaco oldu.

Wade: Bence hazırlık süreciydi. Final Four’a Abu Dabi’de girmek, oradaki dört takımdan biri olmak… Bu inanılmaz bir baskı. Işıkların en parlak olduğu an. Ve en iyi oyununu oynamak istiyorsun. Bu takım her iki maçta da en iyi oyununu oynayabildi.

Melli: Tüm sezon boyunca çok fazla sakatlık oldu, birçok oyuncu geldi gitti. Kadrolar sürekli değişti. Ama biz her zaman birlikte kaldık, zor anlardan geçtik ama bir yolunu bulduk ve bu şekilde oraya ulaştık, bu yüzden kazandık.

Haberin Devamı

ŞAMPİYONLUK HAKKINDA TARAFTARA NE SÖYLEMEK İSTERSİN?

Tarık: Fenerbahçe taraftarına şunu diyeceğim: Biz de sonuçta mutlu olmayı hak ettik.

Baldwin: İkinci yıldızımızı aldık ve bu Fenerbahçe için büyük bir başarı. Sezon boyunca verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ederim.

Guduric: Onlar adına mutluyum. Yıllar boyunca verdikleri tüm destek için teşekkür ederim. Umarım daha fazlasını da getirebiliriz.

Melli: Çok teşekkür ederim. Siz bunun çok büyük bir parçasısınız. Onlar olmadan bu mümkün olmazdı. Sezon boyunca, normal sezonda, Play-Off’ta, hatta Abu Dabi’de bile bize destek oldular. Bu yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz.

Haberin Devamı